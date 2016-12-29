Кража раскрыта

Инцидент произошёл в одном из магазинов бытовой техники

Ноябрьские полицейские раскрыли кражу из магазина бытовой техники. В органы правопорядка обратился один из сотрудников торговой точки. По его словам, из магазина пропал ноутбук. Благодаря камерам видеонаблюдения оперативники установили, что кража произошла еще 22 декабря, 32-летний мужчина забрал ноутбук с витрины и унес.

Сейчас в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело, с него взяли подписку о невыезде. Как выяснилось, у мужчины и раньше были проблемы с законом.