Ожирение, дистрофия и плохое зрение

Итоги врачебных комиссий неутешительны

Призыв на Ямале официально завершен. В этом году ряды Вооруженных сил России пополнили 1430 ямальских солдат-срочников. Четверть из них – это призывники из Ноябрьска и Муравленко.

Что касается здоровья молодых людей, то здесь, говорят в городском военкомате, ситуация не лучшая. 30 процентов из всех, кто в этом году проходил врачебную комиссию во время призыва, получили отсрочку по состоянию здоровья. Большая часть – 23% – пожизненную. Основные проблемы ямальских призывников – это слабое зрение и несоответствие роста и массы тела, то есть недобор по весу или ожирение.

К слову, в этом году в ноябрьском военном комиссариате курировали и призыв военнообязанных из Муравленко. Это связано с тем, что в декабре структуры объединили. Военкомата в Муравленко больше не будет, структура перешла в подчинение Ноябрьску, а в Муравленко будет создан военно-учетный стол, работать он начнет с 9 января 2017 года.