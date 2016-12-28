Отсутствие счётчика ударит по карману

К коммунальным ресурсам добавят коэффициент

Уже с 1 января в своих квитанциях ямальцы увидят новые цифры. Коснется это тех, у кого еще не установлены приборы учета на воду и электроэнергию. А также граждан, которые не допускают контролеров для сверки показаний индивидуальных приборов учета.

Повышающий коэффициент при расчете платы за коммунальные услуги увеличится. Причем в два этапа. Для примера: норматив на горячую воду для одного человека в месяц составляет около трех кубометров. Стоимость одного куба – 104,38 рубля. Плюс повышающий коэффициент 1,5. Итого 457 рублей на человека, то есть на 150 рублей больше, чем было бы без коэффициента. Что касается отопления, то в этом случае коэффициент будет применяться только к жителям тех домов, где есть техническая возможность установить счетчики, но приборы до сих пор отсутствуют.