Славим человека труда!

На Ямале стартует региональный этап конкурса

На Ямале начался отборочный этап конкурса профмастерства «Славим человека труда!» по направлению «Инженер-эколог». Его участниками могут стать студенты вузов или сотрудники предприятий Уральского федерального округа. Победители будут определены в двух номинациях. В категории «Инженерное искусство молодых» могут участвовать студенты и молодые ученые в возрасте до 35 лет. В категории «Профессиональные инженеры» за победу будут бороться опытные специалисты.

Региональный этап конкурса пройдет с 20 января по 11 февраля 2017 года на базе ямальского департамента природно-ресурсного регулирования в форме заочной защиты проекта. Заявки участников и материалы в электронном виде принимаются до 19 января на электронный адрес: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. .

Окружной этап – финал конкурса пройдет в Югорском государственном университете в виде защиты и презентации проекта 2 марта.