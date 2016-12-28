Коммунальный сюрприз

В Ноябрьске снова проблема с качеством воды

С вечера вторника в квартирах горожан вместо горячей и холодной воды бежит бурая субстанция. Причина – порыв трубы в районе старого поста ДПС. Он произошел 27 декабря в 4 часа утра. Специалисты «Энерго-Газ-Ноябрьска» перекрыли воду в этом районе, чтобы устранить аварию, но после запуска вода пошла грязная. Больше всего пострадали микрорайоны Южный, 1-й и 6-й.

Сейчас для обеспечения жителей ресурсом приемлемого качества работает водовозка. Чтобы она приехала к вашему дому, необходимо оставить заявку в управляющей компании. «Энерго-Газ-Ноябрьск» предупреждает, в первую очередь чистую воду подвозят к школам и детским садам.

Специалисты надеются, что к Новому году вода в домах горожан снова станет чистой.