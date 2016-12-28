Авария унесла жизнь молодого жителя города

ДТП произошло во вторник вечером на объездной дороге

Здесь столкнулись ВАЗ-21110 и груженный трубами «Вольво». Как сообщили в ГИБДД города, водитель легковушки не справился с управлением на скользкой дороге, тем более что у его автомобиля только на одном колесе была зимняя резина. В результате ВАЗ выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком.

На место происшествия прибыли все экстренные службы, участок дороги оцепили, заморозив тем самым транспортный поток на несколько часов. Водитель отечественного авто, 33-летний мужчина, скончался до прибытия «скорой помощи». Водитель «Вольво» в ДТП не пострадал.