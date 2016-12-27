Когда служба и опасна, и трудна...

Спасатели принимают поздравления

Сегодня свой профессиональный праздник отмечают все спасатели. 27 декабря в России было официально учреждено Министерство чрезвычайных ситуаций.

Тех, кто всегда первый там, где нужна помощь, сегодня поздравил заместитель главы администрации города Андрей Власов. За безупречную службу наградами были отмечены 30 человек. Четверо удостоены медалей «За отвагу» – это трое сотрудников Вынгапуровской пожарной части и житель Ноябрьска Артем Дроздов. Он спас женщину и троих детей при пожаре.