Этап пройден

Стали известны результаты итогового сочинения

Практически все ноябрьские выпускники – 99 процентов – справились с итоговым сочинением. Успешное прохождение этого испытания – допуск к ЕГЭ.

Всего сочинение написали 622 одиннадцатиклассника. Еще пять не смогли прийти по уважительной причине. Само испытание длилось почти четыре часа. Направления школьникам были известны заранее. Всего их было пять, выбрать можно было любое. Самое популярное – «Разум и чувства». Меньше всего выбирали направление «Победа и поражение». Те, кто получил «незачет», смогут переписать сочинение 1 февраля.

Сколько человек не справились, в департаменте образования не уточняют, но при этом подчеркивают, что итоги этого года лучше, чем 2015-го.