По зимнику на упряжке

На Ямале готовят большое путешествие

Маршрут пройдет по зимнику до острова Шокальского, где установят поклонный крест. Как сообщает пресс-служба окружного правительства, 1 января путешественники отправятся в пробный трехсоткилометровый заезд из поселка Ягельный в Новый Уренгой. Основной же маршрут, протяженностью 1,5 тысячи километров, планируется на март будущего года.

Участие в заезде примут члены Русского географического общества, представители духовенства и просто увлеченные люди. Упряжку составят из 12 собак хаски. Сопровождать путешественников также будут два снегохода и «мотособака».