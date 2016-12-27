От вандала нет приёма?

Новогоднее убранство Ноябрьска до праздников может не дожить

Усилия, вложенные в украшение города к Новому году, могут пойти прахом. Речь, в частности, о городских фонтанах, которые облюбовала местная детвора. Дети залазят на металлические конструкции, до добра это, естественно, не доводит. Так, на центральном фонтане погасли два световых луча. Сейчас их восстановили, но дело это долгое и дорогое. В городе нет нужного материала. Кроме того, специалисты предупреждают, что к световым конструкциям подведено электричество, и детям на фонтанах не место.

Жертвами вандализма стали также снежные фигуры в Детском парке. 17 декабря здесь прошла городская акция «Снегу РАД», в рамках которой жители лепили снеговиков. То, что осталось от скульптур, уже демонтировали. Кто в этом виновен – покажут записи с камер видеонаблюдения. Их сейчас просматривают соответствующие службы.