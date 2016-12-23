Маршрут «оттаял»

Возобновилось автобусное сообщение с отдалённым микрорайоном

Экстремальные морозы понемногу начинают отступать. Муниципальный транспорт возвращается к привычному режиму работы.

Так, возобновляется загородное сообщение, в том числе рейс Ноябрьск – Вынгапуровский. Автобусы выходят на маршрут согласно расписанию. Сегодня они начали курсировать с 10 утра от ноябрьского автовокзала, а уже завтра транспорт будет отправляться в 5.45. Всего в течение дня автобусы по данному направлению ходят пять раз. Последний отправляется из Ноябрьска в 18.00.