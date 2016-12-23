Спасти не удалось

В Сургуте под поезд попал мужчина

В ночь с 21 на 22 декабря в Сургуте под поезд попал мужчина. Как пишет «К-Информ», вахтовик, пытаясь зацепиться за поручень уходящего поезда, упал под колеса вагона. В результате ЧП мужчина лишился конечностей. Его экстренного госпитализировали в реанимацию. Однако спасти не смогли. Травмы оказались несовместимыми с жизнью.

По словам очевидцев, пассажир был пьян и пытался уехать без билета. Проводники поезда сообщением Новый Уренгой – Казань отказались пускать его в транспорт.

Фото ugra.kp.ru