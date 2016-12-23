Последствия устранены

Ямальские оленеводы полностью восстановили традиционный уклад жизни

Минувшим летом 45 семей потеряли больше 2400 оленей из-за вспышки сибирской язвы. Ямальский район был объявлен карантинной зоной, а потому люди остались не только без скота, но и без вещей. Сразу после ликвидации последствий инфекции Дмитрий Кобылкин распорядился полностью восстановить все, что потеряли кочевники. На закупку стада оленей из окружной казны выделили 36 миллионов рублей. Еще 65 миллионов собрали предприятия ТЭК и неравнодушные жители округа. Эти средства помогли тундровикам полностью восстановить все, что они утратили.

В настоящее время семьи оленеводов ведут традиционный кочевой образ жизни. Лидеры общин принимают активное участие в обсуждении «дорожной карты» дальнейшего развития оленеводства на Ямале.

Фото правительство.янао.рф