Раньше указанного срока

В Ноябрьске указ президента будет выполнен

Речь идет о программе переселения из ветхого и аварийного жилья. Согласно указу президента, до сентября 2017 года должны быть расселены все дома, признанные аварийными до 1 января 2012 года. В Ноябрьске на сегодняшний день до полного исполнения указа осталось переселить из аварийного жилищного фонда 49 семей. Причем 11 из них станут новоселами уже до конца этого года.

Всего с момента действия программы в нашем городе новые квартиры получили 2 тысячи 813 семей. Только в этом году свои жилищные условия улучшили 1150 семей. В 2015 году их было 773.

Вместе с тем ведется активная работа и по сносу ветхих построек. Только в 2016 году было демонтировано 122 аварийных строения.