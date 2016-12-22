Поклялись достойно исполнять воинский долг

Ямальские новобранцы приняли воинскую присягу в мотострелковом полку в Екатеринбурге

В Екатеринбурге в 228-м Ленинградско-Павловском Краснознаменном мотострелковом полку десять призывников из Ямало-Ненецкого автономного округа приняли воинскую присягу, сообщает пресс-служба губернатора.

Во время торжественной церемонии командир полка Евгений Ковылин рассказал о почетной и ответственной обязанности служения Родине, которая возлагается на призывников. Перед Государственным флагом Российской Федерации и боевым знаменем воинской части военнослужащие, одетые в парадную форму, по очереди произнесли слова присяги. Ямальцы поклялись достойно исполнять воинский долг, мужественно защищать свободу, независимость и конституционный строй России, народ и Отечество.

После торжественной церемонии родственников молодых солдат и гостей ознакомили с условиями прохождения службы и бытом военнослужащих.

Фото с сайта правительства ЯНАО.