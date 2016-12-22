«Пьяная фирма» на ТНТ – первая в своём слоте

Первая серия народной трагикомедии «Пьяная фирма» на ТНТ – лучшая в своем слоте

19 декабря на телеканале ТНТ стартовала последняя сериальная премьера 2016 года – четырехсерийная народная трагикомедия Григория Константинопольского «Пьяная фирма», с Михаилом Ефремовым, Елизаветой Боярской и Иваном Макаревичем в главных ролях.

Первую премьерную серию в 22:00 посмотрело 15,7% российских телезрителей в возрасте от 14 до 44 лет (по данным TNS Россия) – целевой аудитории канала. Благодаря «Пьяной фирме» ТНТ лидирует в слоте с 22:00 до 23:00. По молодежной аудитории 18-30 показатели «Пьяной фирмы» еще внушительнее – доля составила 20,4%.

Новый комедийный четырехсерийный сериал ТНТ «Пьяная фирма» – это история про гениального врача Григория Михайловича Штучного (Михаил Ефремов), который лечит богатых людей от запоя одному только ему известным методом. Какую роль в его жизни сыграл сосед промоутер (Иван Макаревич), полицейский Гнилорыбов (Марат Башаров), главврач Анастасия Григорьевна (Елизавета Боярская), Борис Николаевич Ельцин (Сергей Колтаков), Майкл Джексон (Ингеборга Дапкунайте) и остальные герои, вы узнаете, посмотрев эту невероятную историю. Помимо беспрецедентного для ТНТ подбора актеров, «Пьяная фирма» – это еще один эксперимент от телеканала: коллаборация с известным режиссером Григорием Константинопольским («Восемь с половиной долларов», «Кошечка»), которому удалось снять одновременно очень личный, авторский и абсолютно народный сериал. Про любовь, про гениев и дураков, про русское пьянство и русскую душу, про судьбу и бога, подлость и справедливость. Про то, как сложно бывает обрести смысл жизни и как легко все в один миг потерять.



Смотрите народную трагикомедию «Пьяная фирма» с понедельника по четверг в 22:00 на ТНТ!