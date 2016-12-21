Консультация бесплатно

В Ноябрьске пройдет Единый день оказания бесплатной юридической помощи

Члены местного отделения общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России» 23 декабря проведут Единый день оказания бесплатной юридической помощи. Мероприятие состоится в рамках реализации государственной политики по оказанию безвозмездных юридических консультаций и правовому просвещению населения при поддержке администрации Ноябрьска.

Опытные юристы будут оказывать бесплатные консультации жителям нашего города. По словам организаторов, приоритетным является оказание юридической помощи социально незащищенным слоям населения.

Прием пройдет по предварительной записи в здании администрации Ноябрьска, кабинет 222, с 9 до 17 часов. Записаться на прием можно по телефону 361-095.