Карантин продлили

К занятиям школьники приступят в понедельник

Карантин в школах города продлен до 25 декабря. Это касается и учреждений дополнительного образования, спортивных секций, кружков, культурных мероприятий. Такое решение было принято сегодня на заседании оперативного штаба по противодействию распространения гриппа.

Напомним, учебный процесс в образовательных учреждениях был приостановлен 16 декабря на семь календарных дней. Вместе с этим в городе отменили все массовые спортивные и культурные мероприятия.

По данным управления Роспотребнадзора, с 12 по 18 декабря эпидемиологическая ситуация в городе только ухудшилась. За неделю рост заболеваемости зарегистрирован во всех возрастных группах, кроме школьников от 7 до 14 лет. Лабораторно подтверждено 40 случаев заболевания сезонным гриппом, из них 32 – дети. Всего в Ноябрьске зарегистрировано 2449 случаев ОРВИ, 228 – гриппа.