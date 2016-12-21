Нам морозы не страшны?

В новых микрорайонах промерзают стены, а горожане тем временем катаются по улицам на велосипедах

В ванной нет горячей воды, на кухне – холодной. Так встречают морозное утро жильцы дома 119 на улице Магистральной. Трубы не смогли выдержать лютый холод – замерзли. В ванной комнате прочно обосновался обогреватель, в шахте с трубами – фен и градусник, который показывает плюс 10. Из шахты буквально сквозит. В двухкомнатной квартире на девятом этаже достаточно прохладно, даже в самой «теплой» комнате жильцы находятся в теплых вещах.

«В ЖЭУ сказали, что проблема в вентиляции, но, правда, исправлять будут не в -50», – рассказывает хозяйка квартиры Елена.

Аналогичная ситуация у соседей Елены не только по дому, но и по всему микрорайону. На фото – перемерзшие трубы, обледенелые стены в новых домах нового микрорайона, жалобы на отсутствие тепла и горячей воды.

Уже третий день Ноябрьск пребывает в зимней полудреме. Городские улицы полупустые. Автомобили на дорогах – явление редкое, пешеходы вообще практически вымирающий вид. Короткие маршброски по городу – удел только самых смелых. Самые отчаянные передвигаются на велосипедах...

Ограничено движение и на трассах, автомобили по одному за город все так же не выпускают, только колоннами по две-три машины. Окружное управление МЧС рассылает смс-уведомления, в которых призывает не покидать пределы города. На дежурство на посту «Карамовский» заступают не только инспекторы ГИБДД, но и «скорая помощь» и спасатели.

«Рекомендуем приостановить выезд за пределы города не только на личном, но и на всех видах транспорта или в случае необходимости пользоваться железнодорожным транспортом», – говорит начальник отдела обеспечения пожарной безопасности управления ГОиЧС Ноябрьска Владимир Тельманов.

По одной на трассу не выезжают даже машины экстренных служб. «Скорые» – только по две: полагаться на автомобили в такие морозы не приходится.

С субботы, 17 декабря, к медикам «скорой» за помощью обратились трое жителей города с признаками обморожений конечностей. Причем двое из них – дети. Оба ребенка получили незначительные повреждения. Еще один пострадавший – мужчина.

И пока Ноябрьск замер, пережидая сильные холода, на улице Ленина кипит работа. Здесь продолжается строительство ледового городка.

«Согреваемся активными движениями: чем больше двигаемся, тем больше согреваемся», – поделился секретом художник Сергей Митрофанов.

В Ноябрьск Сергей приехал из Ижевска. Таких морозов, говорит, там нет, но о нравах северной погоды наслышан, потому основательно запасся теплой одеждой. И она пригодилась. Рядом с ледяной стройкой небольшой вагончик, своего рода тепловой пункт, в котором художники-ледорубы могут выпить горячего чаю и согреться. Правда, в этом вагончике, говорят отважные мужчины, не намного теплее, чем на улице. Но при этом уверяют, на рабочий процесс даже холода не повлияют.

«Мы стойкие мужчины, героические, которые дали слово и его держат. Пообещали городок – сделаем!» – улыбается художник.