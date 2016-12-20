Обморожение: признаки и первая помощь

Чтобы избежать серьёзных последствий для здоровья

При низких температурах воздуха могут произойти обморожения, подвергаются которым чаще всего пальцы ног и рук, нос и уши. Обморожению способствуют влажность воздуха, ветер, ослабление здоровья больного, а также алкогольное опьянение. Обморожения нередко наступают незаметно, без боли, поэтому необходимо чаще проверять чувствительность кожи лица, постоянно шевелить пальцами рук и ног, лицо лучше укрыть шарфом.

Признаки обморожения

При обморожении 1-й степени наступает побледнение кожи с потерей чувствительности. После согревания появляются покраснение и синюшность кожи с небольшой ее припухлостью, сопровождающиеся жжением. Все явления проходят через несколько дней. При обморожении 2-й степени после согревания на коже появляются пузыри с кровянистым содержимым, при 3-й степени развивается омертвение всех слоев кожи, а при 4-й – омертвение мягких тканей и костей, всей конечности.

Оказание первой медицинской помощи при обморожении

Необходимо быстро согреть обмороженную часть тела, желательно в теплом помещении. Не рекомендуется растирать обмороженный участок снегом. Согреть его лучше в ванне, доводя постепенно температуру воды до +37 °С, обмывая мылом и производя осторожный, но энергичный массаж. Поглаживание обмороженной части тела в направлении к сердцу должно улучшить кровообращение и предупредить закупорку сосудов и омертвение тканей. При возникновении пузырей массаж делать не рекомендуется. Одновременно пострадавшему дают сладкий горячий чай.

При потеплении обмороженного участка его обтирают спиртом, одеколоном или водкой и накладывают на пострадавший участок тела стерильную повязку. Мазевые повязки вредны, так как они усложняют последующую хирургическую обработку места обморожения. Для применения других мер помощи (противостолбнячная сыворотка, антибиотики, новокаиновая блокада) больной должен быть быстро доставлен в лечебное учреждение.

Отметим, в Ноябрьске за прошедшие трое суток было зарегистрировано два случая обморожения 1-й степени – у детей 13 и 2 лет. Им назначено амбулаторное лечение.

По материалам МЧС России по ЯНАО.