Не заниматься самолечением

Рекомендации медиков при заболеваемости гриппом и ОРВИ

В период роста заболеваемости гриппом и ОРВИ в целях профилактики специалисты рекомендуют избегать контактов с теми, кто имеет признаки заболевания (кашель, насморк и др.), сократить время пребывания в местах массового скопления людей и в общественном транспорте, носить марлевую повязку и менять ее каждые четыре часа, регулярно и тщательно мыть руки с мылом или протирать их дезинфицирующими салфетками для обработки рук, осуществлять влажную уборку, проветривание и увлажнение воздуха в помещении, вести здоровый образ жизни (полноценный сон, сбалансированное питание, физическая активность).

В случае заболевания медики советуют:

1. Оставаться дома и немедленно обратиться за медицинской помощью.

2. Беременные должны обратиться за медицинской помощью в первые часы заболевания, так как лечение должно быть начато незамедлительно.

3. Строго следовать предписаниям врача. Не заниматься самолечением.

4. Обязательно начать прием эффективных противовирусных препаратов в первые 48 часов от начала болезни.

5. Жаропонижающие средства необходимо применять с большой осторожностью. Аспирин при гриппе категорически противопоказан. Допускается прием парацетамола при подъеме температуры выше 38,5 градусов.

6. Соблюдать постельный режим и чаще пить теплый травяной или ягодный чай.

7. Строго соблюдать следующие санитарно-гигиенические правила:

- надеть защитную одноразовую маску и менять ее каждые 4 часа;

- ограничить до минимума контакт с больными и близкими;

- пользоваться отдельной посудой, полотенцем и постельным бельем. Часто проветривать помещение, где находится больной;

- прикрывать нос и рот платком при чихании и кашле;

- сохранять чистоту: часто мыть руки с мылом, дезинфицировать поверхности бытовыми моющими средствами;

- ухаживать за больным должен только один член семьи, строго соблюдающий санитарно-эпидемиологические правила.