Рабочих мест для подростков будет больше

Депутаты продолжают обсуждать бюджет на 2017 год

В 2017 году на развитие молодежной политики планируется направить 398 миллионов рублей. В частности, на организацию отдыха предусмотрено 32 миллиона. В следующем году за счет этих средств здоровье поправят более четырех тысяч детей. Трудоустроятся 500 подростков. Это больше, чем в прошлом году. Планируется увеличить и количество трудовых отрядов. Вместо девяти их будет 15.

Как рассказал начальник управления по делам семьи и молодежи Ноябрьска Игорь Шевелев, в следующем году предусмотрена организация 57 городских мероприятий, в том числе таких масштабных, как День защиты детей, День молодежи.