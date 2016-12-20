Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» завершён

Ноябрьские студенты – лидеры по количеству медалей

Завершился последний этап из шести регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). Каждый ямальский колледж стал площадкой для проведения чемпионата. Были созданы условия для соревнований по 17 компетенциям WorldSkills Russia, одной презентационной компетенции «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений». Впервые проведены соревнования по компетенции JuniorSkills «Мобильная робототехника».

Максимальный результат показал студент Ноябрьского колледжа профессиональных и информационных технологий Родион Чижов в компетенции «Электромонтажные работы», набрав 565 баллов. Таким образом, он стал главным претендентом на специальный приз совета директоров колледжей «Профи-2016».

Больше всего медалей завоевали студенты Ноябрьского колледжа профессиональных и информационных технологий – 16, из них 8 золотых, 4 серебряных и 4 бронзовых. По 13 медалей у Новоуренгойского и Ямальского многопрофильных колледжей. Студенты Муравленковского многопрофильного колледжа завоевали 10 медалей.

Фото nkit89.ru