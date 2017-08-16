В Ноябрьске готовятся отпраздновать День коренных народов мира

В Ноябрьске готовятся отметить День коренных народов мира. Празднование пройдет в субботу, 19 августа, в этнографическом комплексе «Дом солнца». Участие в мероприятии примут все народные диаспоры города. В этот день представители разных национальностей познакомят горожан со своей культурой и традициями: гостей праздника ждут песни, танцы, игра на народных инструментах и дегустация блюд национальной кухни.

«На празднике обязательно будут национальные угощения коренных народов: уха, строганина. Для детей приготовят сладости, карамельные яблоки и сладкую вату. Праздник начнется в 12 часов дня», – рассказала «Ноябрьск 24» методист центра «Ровесник» Юлия Хайрутдинова.