В Ноябрьске назвали причину переполненных мусорных баков

В некоторых дворах города возникли проблемы с вывозом мусора. Так, например, по словам жильцом дома 18 по улице 60 лет СССР, контейнеры не опустошали уже три недели подряд.

«Эта проблема у нас, можно сказать, длится все лето. В начале июня была огромная свалка – мы стали жаловаться, после этого меры приняли и все убрали. Сейчас снова ситуация повторяется. В итоге, мы должны платить за это и жить с невыносимым запахом, который чувствуется уже даже в квартирах», – рассказала журналистам «Ноябрьск 24» жительница дома Анна Перевертайло.

Причем запах – это только одна из проблем. По вечерам к переполненным бакам в поисках пропитания стали все чаще приходить бродячие собаки.

В управляющей компании, которая обслуживает дом, подтвердили, что проблема с вывозом мусора есть и связано это с долгами перед предприятиями, которые занимаются его вывозом и утилизацией. «Перед "Инновационными технологиями", – пояснила в телефонном разговоре руководитель компании Татьяна Выгонная, – долг уже погашен. А вот с компанией-перевозчиком – НСАТом – вопрос остается открытым. Долг перед перевозчиком – 145 тысяч рублей. Накопился он из-за того, что собственники несвоевременно оплачивают счета».

При этом, как пояснила Выгонная, мусор из переполненных баков вывезут в ближайшие дни.