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Туалет в Детском парке появится к концу года

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Туалет в Детском парке появится к концу года

В Ноябрьске установят два общественных стационарных туалета. Один – в Детском парке, второй – рядом с пешеходным фонтаном. Кабинки для общественных нужд, по планам местных властей, появятся уже к концу этого года. 

Туалеты будут с отоплением, а корпус для них изготовят из антивандальных материалов. Кроме того, за порядком в каждом будет следить консьерж.
«Туалеты будут подключаться к инженерным сетям, они будут у нас современные, по индивидуальному заказу. Потому что живем мы с вами в определенных критических климатических условиях и необходимо, чтобы температурные параметры они выдержали. На данный момент мы проводим разработку технической документации. И, соответственно, критериев, которые нам необходимы», – пояснила руководитель дирекции муниципального заказа Юлия Смирнова.
Помимо двух стационарных, для Ноябрьска закупили и три мобильные кабинки.
Их будут использовать в основном при проведении массовых мероприятий. По одному биотуалету в дни празднования установят в Детском парке, возле старого фонтана и рядом с новым – пешеходным.

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