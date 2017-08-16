Туалет в Детском парке появится к концу года

В Ноябрьске установят два общественных стационарных туалета. Один – в Детском парке, второй – рядом с пешеходным фонтаном. Кабинки для общественных нужд, по планам местных властей, появятся уже к концу этого года.

Туалеты будут с отоплением, а корпус для них изготовят из антивандальных материалов. Кроме того, за порядком в каждом будет следить консьерж.

«Туалеты будут подключаться к инженерным сетям, они будут у нас современные, по индивидуальному заказу. Потому что живем мы с вами в определенных критических климатических условиях и необходимо, чтобы температурные параметры они выдержали. На данный момент мы проводим разработку технической документации. И, соответственно, критериев, которые нам необходимы», – пояснила руководитель дирекции муниципального заказа Юлия Смирнова.

Помимо двух стационарных, для Ноябрьска закупили и три мобильные кабинки.

Их будут использовать в основном при проведении массовых мероприятий. По одному биотуалету в дни празднования установят в Детском парке, возле старого фонтана и рядом с новым – пешеходным.