Охрана аварийных зданий обойдется бюджету в полтора миллиона

Охрана «законсервированных» соцобъектов обойдется городскому бюджету в полтора миллиона рублей. Такую сумму озвучил сегодня руководитель департамента имущественных отношении Евгений Белов. Договоры заключены на охрану пяти зданий, которые сейчас не эксплуатируются, – это центр национальных культур «Днепр», детский сад «Звездочка», «Ледовый», «Рассвет» и детсад «Солнышко» в Вынгапуровском.

«Здание детского сада "Звездочка" находится под круглосуточной охраной. Что касается остальных зданий, то, согласно условиям контракта, патрули охранных предприятий должны приезжать туда раз в час и находиться на каждом объекте не менее двадцати минут», – поясняет Белов.

Все контракты заключены до конца года. Если в перспективе указанные объекты не будут реализованы как планируется, тогда муниципалитету снова придется искать средства на их охрану.