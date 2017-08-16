Суд назначил дату рассмотрения иска ЦБ о банкротстве «Югры»

Арбитражный суд Москвы назначил дату заседания, на котором планируется рассмотреть иск Банка России о банкротстве «Югры». Слушание состоится 27 октября, пишет ТАСС. А 15 августа прошло предварительное слушание по заявлению руководства самой кредитной организации. В своем заявлении «Югра» пытается признать решение ЦБ о введении временной администрации неправомерным. Кроме того, представитель банка ходатайствовал и о том, чтобы привлечь к делу Генпрокуратуру в качестве третьей стороны, и планировал предоставить суду план спасения банка. Оба ходатайства были отклонены. Рассмотрение иска «Югры» по существу назначено на 19 сентября.

Напомним, о введении временной администрации в «Югре» Центробанк объявил 10 июля. Полномочия возложили на АСВ. А уже в конце месяца, 28 июля, Банк России отозвал у кредитной организации лицензию.