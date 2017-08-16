На Ямале за неделю упали цены на овощи

На Ямале за неделю снизилась цена на некоторые виды овощей. Так, к примеру, картофель стал дешевле сразу на полтора рубля за килограмм, сообщается на официальном сайте окружного департамента агропромышленного комплекса.

Дороже всего картофель сегодня обходится жителям Приуральского района – 55 рублей за кило, самая же низкая цена в регионе – в Ноябрьске, 33 рубля.

Капуста и репчатый лук за неделю «сбросили», в среднем, по два рубля за килограмм: самая дорогая капуста, опять же, в Приуральском районе – 63 рубля за кило, минимальная цена в Губкинском – 25 рублей. Морковь за неделю «сбросила» 3 рубля и дороже всего стоит в Лабытнанги – 64 рубля, самая же дешевая в округе – в Новом Уренгое – 45 рублей за килограмм.

«По остальным продуктам первой необходимости наблюдается как повышение, так и снижение стоимости. Говядина подорожала на 8 рублей за неделю, сливочное масло – на 4 рубля. А вот крупы отметились небольшим снижением – гречка за неделю потеряла рубль в цене, зато с начала года – минус 13 с половиной рублей. Хотелось бы отметить, что цены на продовольственные товары в округе находятся в прямой зависимости от оптово-отпускных цен производителей товаров других регионов», – поясняют в департаменте.