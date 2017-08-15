Холманских и Кобылкин обсудили безопасность на выборах

Безопасность на избирательных участках в единый день голосования обсудили сегодня, 15 августа, на заседании оперативного штаба. Возглавил его полномочный представитель президента в УрФО Игорь Холманских. Полпред Главы государства акцентировал внимание на соблюдении требований антитеррористической и противопожарной безопасности, а также отметил необходимость проверки готовности технического оснащения избирательных участков.

Сейчас на Ямале идет финальная проверка списков избирателей. Досрочное голосование в регионе начнется 20 августа.

«К 18 августа завершится оснащение избирательных пунктов необходимым оборудованием для протоколов с дополнительной степенью защиты – QR-кодом. 20 августа стартует досрочное голосование на труднодоступных территориях Ямала», – отметил глава региона.

А уже с 8 сентября ямальские полицейские усилят патрули на улицах и возьмут под круглосуточное наблюдение избирательные участки. Единый день голосования, напомним, назначен на 10 сентября. В Ноябрьске пройдут дополнительные выборы в Городскую Думу. Свое желание баллотироваться изъявило восемь человек.