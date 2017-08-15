06.01 Баннер слева сбоку 2
06.01 Баннер слева сбоку 3
06.01 Баннер слева сбоку 4
06.02 Баннер справа сбоку 1
06.02 Баннер справа сбоку 2
06.02 Баннер справа сбоку 3

Холманских и Кобылкин обсудили безопасность на выборах

87   0
Холманских и Кобылкин обсудили безопасность на выборах

Безопасность на избирательных участках в единый день голосования обсудили сегодня, 15 августа, на заседании оперативного штаба. Возглавил его полномочный представитель президента в УрФО Игорь Холманских. Полпред Главы государства акцентировал внимание на соблюдении требований антитеррористической и противопожарной безопасности, а также отметил необходимость проверки готовности технического оснащения избирательных участков.
Сейчас на Ямале идет финальная проверка списков избирателей. Досрочное голосование в регионе начнется 20 августа.
«К 18 августа завершится оснащение избирательных пунктов необходимым оборудованием для протоколов с дополнительной степенью защиты – QR-кодом. 20 августа стартует досрочное голосование на труднодоступных территориях Ямала», – отметил глава региона.
А уже с 8 сентября ямальские полицейские усилят патрули на улицах и возьмут под круглосуточное наблюдение избирательные участки. Единый день голосования, напомним, назначен на 10 сентября. В Ноябрьске пройдут дополнительные выборы в Городскую Думу. Свое желание баллотироваться изъявило восемь человек.

Подпишись на vkontakte
Синоптики обещают Ямалу снег в конце недели

Синоптики обещают Ямалу снег в конце недели

1882 0
У троих заболевших энтеровирусом детей диагностировали менингит

У троих заболевших энтеровирусом детей диагностировали менингит

1527 0
«Однажды в России» дошутились до реальной свадьбы

«Однажды в России» дошутились до реальной свадьбы

1250 0
Отопление в Ноябрьске дадут не раньше середины сентября

Отопление в Ноябрьске дадут не раньше сентября

1142 0

ВВЕРХ