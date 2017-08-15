Ямальские пейзажи питерского художника могут войти в Книгу рекордов

Работы питерского художника Александра Сайкова, посвященные красотам северной природы, могут войти в Книгу рекордов России. Картины претендуют на звание самых больших написанных акварелью полотен в стране, сообщает ТАСС. Сейчас художник оформляет заявку на включение работ в Книгу рекордов и готовится к открытию выставки «На краю земли». Она будет работать в штаб-квартире Русского географического общества. На экспозиции планируют представить более двадцати работ Сайкова.

Сам художник родился в Томске, но постоянно путешествует по стране и, в частности, по северным широтам. Он уже успел побывать на Белом море, полуострове Ямал и Заполярном Урале.

Фото «Художественная галерея Александра Сайкова» ВКонтакте.