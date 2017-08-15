Неработающим пенсионерам оплатят отпуск за пределами региона

Неработающие пенсионеры могут пройти санаторно-курортное лечение за счет региона. Управление социальной защиты объявило о начале кампании по приему заявок от пенсионеров. Сейчас составляются списки на следующий год, документы принимают до конца сентября.

«Максимальный срок оздоровления, который будет подлежать возмещению, – 21 день. Возмещаются 70 процентов от предельной стоимости санаторно-курортной путевки, то есть, если предельная стоимость 2600 рублей в сутки, то возместится не 2600, а 1800 рублей», – поясняет начальник отдела управления социальной защиты населения Светлана Чистякова.

Пенсионеров, желающих поправить здоровье за счет округа, сначала внесут в списки, затем им самостоятельно придется приобрести путевку. Затраты, понесенные на лечение, возместят по факту – отчитаться нужно в течение двух месяцев после отдыха. Следующая заявочная кампания стартует в феврале. Тогда будут приниматься документы от тех, кто желает оздоровиться в 2019 году.



Фото mil.ru