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В городском суде Лабытнанги зал заседаний превратили в бильярдную

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В городском суде Лабытнанги зал заседаний превратили в бильярдную

Федеральная счетная палата во время проверки обнаружила в городском суде Лабытнанги бильярдную. В комнату для развлечений переделали зал судебных заседаний площадью в 41 квадратный метр, сообщается на официальном сайте ведомства. 

При этом, как выяснили аудиторы, имея свой собственный зал заседаний, управление судебного департамента с 2015 года арендовало ряд помещений, среди которых числится аналогичный зал, правда, чуть меньшей площади – 38,4 квадрата. За эти годы аренда обошлась более чем в два миллиона рублей. Так же выяснилось, что вознаграждения адвокатам, участвующим в процессах по назначению суда, переводились на счета физлиц, вместо счетов адвокатских контор. Таким образом переведено более 16 миллионов.
По всем выявленным фактам коллегия счетной палаты направила представление на устранение нарушений в управление судебного департамента округа и обращения в Генпрокуратуру и Следственный комитет.

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