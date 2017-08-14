На Ямале при поиске пропавших будут использовать самолёт

Самый крупный добровольческий поисковый отряд «Лиза Алерт» сможет использовать самолет. МЧС предоставит поисковикам Ил-76. Глава ведомства Владимир Пучков уже дал соответствующее разрешение. Воздушное судно привлекут в случае, если потребуется оперативно перебросить людей и технику к месту поиска.

Помимо этого, представители отряда и МЧС договорились совместно развивать общественное движение и проводить профилактическую работу: спасатели и добровольцы будут учить детей правилам безопасности у воды, а взрослым рассказывать о том, что необходимо брать с собой в лес.

К слову, на Ямале представительство крупнейшего поискового отряда базируется в Надыме, однако активисты планируют открыть еще один пункт в Ноябрьске.