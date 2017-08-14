Для одного из спасенных на промзоне щенков нашелся хозяин

Волонтерам удалось пристроить одного из спасенных на промзоне щенков. Четвероногого забрали с выставки бездомных животных, которая прошла в минувшее воскресенье, 13 августа.

«В этот раз на выставке мы попытались пристроить 27 четвероногих. Удалось найти дом для девяти кошек и одного из щенков, которого спасли на промзоне. Много было «гуманитарки», горожане приносили крупы, корма, постельное белье, наполнители и лекарства для животных», – рассказала «Ноябрьск 24» куратор фонда помощи бездомным животными «Право на жизнь» Ольга Белякова.

Четвероногие, которые на этот раз не обрели хозяев, отправлены обратно на передержки. Волонтеры продолжают подыскивать для них постоянный дом.