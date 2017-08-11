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06.02 Баннер справа сбоку 3

Мотокроссмены клуба «Газпром нефть» завоевали командный Кубок России

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Мотокроссмены клуба «Газпром нефть» завоевали командный Кубок России

Мотокроссмены клуба «Газпром нефть» выиграли чемпионат командного Кубка России. Заключительный этап состязаний прошел в Новом Уренгое 9 и 10 августа, и наши спортсмены показали наилучший результат. Впервые этот трофей отправился в Ноябрьск. Наибольший вклад в командный успех внесли Роман Колиба, Артем Галанзовский, Сергей Ижболдин и Анатолий Мокрушин.

«Мы очень долго стремились к этой победе и сегодня командный кубок России у нас в руках. Это говорит о том, что мы движемся в правильном направлении», – сказал главный тренер мотоклуба «Газпром нефть» Владимир Андреев.

А уже в эти выходные мотокроссмены вновь оседлают «железных коней». В воскресенье, 13 августа, Ноябрьск примет участников финального этапа первенства УрФО и Кубка России среди ветеранов. Самая напряженная борьба развернется между спортсменами Каменск-Уральского, Нефтеюганска, Челябинска и Ноябрьска. Начало соревнований в 12 часов.

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