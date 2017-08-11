Бесхозные машины из городских дворов отправят в утиль

В Ноябрьске городские дворы продолжают освобождать от бесхозного автотранспорта. В этом году эвакуированы уже 38 брошенных машин, в 2016 г. дворы избавили от 25 ненужных хозяевам автомобилей.

«Порядок эвакуации утвержден. Решение принимается комиссионно, если собственника автомобиля удается установить, ему направляется уведомление. После вручения уведомления у хозяина авто есть семь суток на то, чтобы принять определенные меры. Если в течение этого времени он не отреагирует, тогда автомобиль увозят на стоянку», – рассказал «Ноябрьск 24» ведущий инженер управления ЖКХ ТЭС Вадим Ордынский.

Существуют и определенные критерии, по которым машину признают бесхозной. В первую очередь машину осматривают сотрудники полиции.

«Как только поступает сообщение о месторасположении бесхозного автомобиля, туда выезжает группа розыска, участковый и представители администрации города. Уже на месте мы осматриваем транспортное средство, если у него нет узлов, агрегатов, выбиты стекла и если в результате владельца нам так и не удалось установить – машина признается брошенной», - поясняет Ордынский.

На стоянке машины хранятся еще девяносто дней и только после этого направляются в утиль. Как отмечают в УЖКХ ТЭС, точные масштабы «бедствия» оценить невозможно, но, по примерным подсчетам, в городских дворах еще около 100-150 бесхозных машин.

«К нам обращаются жители города и управляющие компании сообщают о таких авто. Сейчас заключен контракт на вывоз, временное хранение и утилизацию этих машин. Сообщить о брошенных автомобилях в администрацию может любой горожанин. Информацию можно оставить по телефону 361-041», – отмечает Вадим Ордынский.