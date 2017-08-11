На Ямале почтят память моряков и полярников конвоя «БД-5»

В субботу, 12 августа, на Ямале почтят память погибшего конвоя «Белое море – Диксон 5». Транспортный пароход «Марина Раскова», на борту которого находились экипаж, очередная смена полярников, семьи работающих на Диксоне, грузовой пароход и три судна сопровождения, был атакован немецкой подлодкой в августе 1944 года в 60 милях от острова Белый.

Память погибших почтят на самом острове и в Салехарде, там в субботу состоится возложение цветов на площади памяти и панихида в храме. История конвоя БД-5 легла в основу проекта «Карские экспедиции».

«Наш святой долг и дело чести перед грядущими поколениями увековечить память защитников Отечества, отдавших свои жизни на арктических рубежах во имя Великой Победы, нашего светлого будущего, мирной и счастливой жизни на всей земле», – отметил Дмитрий Кобылкин.

По имеющимся данным, трагедия унесла жизни 376 человек, среди которых – женщины и дети.