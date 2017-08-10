Ноябрьск готовится отпраздновать День физкультурника

В субботу, 12 августа, город отметит один из самых спортивных праздников – День физкультурника. Празднование пойдет на стадионе «Ноябрьск». Здесь горожане смогут принять участие в состязаниях по дартсу, гиревому спорту, армрестлингу, в интеллектуальных дуэлях по шашкам и шахматам, а также пройти квест-игру. Для детей будут работать игровые площадки и зоны с батутами. Самых активных участников праздничных состязаний организаторы обещают поощрить.

«По программе, начало мероприятия в двенадцать часов дня, у нас запланировано шествие спортсменов и торжественное открытие. Награждение участников состоится в три часа дня. Каждый получит памятную футболку», – рассказал директор центра спортивных мероприятий Александр Швецов.

Фото из архива редакции.