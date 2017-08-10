У троих заболевших энтеровирусом детей диагностировали менингит

В Ноябрьске у троих заболевших энтеровирусом детей диагностировали менингит. Один, после госпитализации в инфекционное отделение ЦГБ, уже выписан, двое пока находятся под наблюдением врачей. Самому старшему из заболевших – девять лет, младшему – три года. Двое госпитализированных – родственники. Как пояснила и.о. заместителя главного врача по педиатрии Екатерина Самуилова, во всех случаях менингит носит энтеровирусный характер, но о вспышке речи не идет.

Август, по словам Самуиловой, время традиционного подъема заболеваемости энтеровирусными инфекциями. Тем не менее в прошлом году обошлось без осложнений.

Основные симптомы менингита – головная боль, тошнота и высокая температура.

Врачи при этом категорически не рекомендуют заниматься самолечением.

Тем временем, ямальское управление Роспотребнадзора запустило «горячую линию» по вопросам профилактики энтеровируса. Это связано с сообщениями об ухудшении эпидситуации в Турции, сообщается на официальном сайте ведомства. Получить консультацию жители региона могут в любой день с десяти утра до пяти часов вечера по телефонам 4-13-12 и 4-11-96, код Салехарда – 34922.