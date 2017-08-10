В барах и ресторанах планируют запретить кальяны и вейпы

В России планируют запретить употребление кальянов и вейпов в барах и ресторанах. Предложение поступило от главы Роспотребнадзора Анны Поповой.

Вероятнее всего, новые ограничения для курильщиков узаконят уже в следующем году. К февралю 2018 года должны быть разработаны нормативные акты, направленные на борьбу с заменителями сигарет – кальянами и вейпами.

Кроме того, их намерены приравнять к обычным сигаретам. Причем врачи эту инициативу поддерживают.

«Никто не контролирует, чем эти вейпы заправляются, что содержится в жидкостях и какое воздействие пар оказывает на организм курильщика и окружающих», – говорит психиатр-нарколог Дмитрий Евдокимов.

Как отмечает Евдокимов, своей массовой популярностью вейпы и кальяны обязаны рядом ограничений, ранее введенных для курильщиков. Причем именно заменители, по мнению специалистов, с большей вероятностью сформируют, к примеру, у подростков вредную привычку.

«С появлением вейпов вхождение в процесс курения стало привлекательным. Многие родители, не осознавая опасность, сами покупают детям-школьникам электронные сигареты и кальяны. Даже процесс пускания пара – это вовлечение в курение», – поясняет Евдокимов.