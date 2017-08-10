Специалисты соцзащиты временно переедут в МФЦ

Уже с понедельника, 14 августа, специалисты городского управления социальной защиты принимать ноябрьцев будут в Многофункциональном центре. Первый этаж в здании УСЗН закрывается на ремонт. Открыть кабинеты снова здесь планируют к концу сентября.

«Услуги по новому адресу предоставлять будут получателям жилищно-коммунальных выплат и тем гражданам, кто имеет право на компенсацию расходов за проезд», – рассказала «Ноябрьск 24» руководитель городского УСЗН Елена Калинина.

Кабинеты на втором и третьем этажах управления работать будут в прежнем режиме. Доступ туда организуют через запасный выход.