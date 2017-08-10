Губернатор отменил введенный из-за лесных пожаров режим ЧС

Сегодня, 10 августа, Дмитрий Кобылкин подписал распоряжение об отмене в регионе режима ЧС. Полное авиаобследование территории подтвердило данные об отсутствии на Ямале природных пожаров. Привлеченные к ликвидации силы МЧС и «Авиалесоохраны» из других регионов уже покинули округ.

После детального анализа работы пожарных десантников и оценки эффективности методов, которые применяются при ликвидации возгораний, принято решение усовершенствовать систему борьбы с лесными пожарами в регионе. В частности, губернатор поручил обеспечить дополнительной техникой наземные силы и авиацию.

«Мы будем укреплять наземные силы специальной техникой для большей эффективности работ пожарного десанта. Кроме того, планируем обеспечить водосливными устройствами наиболее пожароопасные территории и нашу авиацию. В зависимости от развития ситуации их переброска внутри округа не займет много времени. Подготовка пилотов и наличие вертолетного парка в округе позволяют масштабно применять устройства, в том числе на ранних стадиях выявления очагов. Есть еще ряд предложений, которые мы сможем внедрить пилотно на Ямале. Глава МЧС Владимир Пучков подтвердил готовность поддержать нас в этом вопросе», – подчеркнул Дмитрий Кобылкин.

Сейчас все силы региона, которые могут быть задействованы в ликвидации природных пожаров, находятся в режиме полной готовности. Введенный с 1 июня особый противопожарный режим продолжит действовать до октября.