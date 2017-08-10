Кто станет новым комиком шоу Stand Up?

«Открытый микрофон» — это социальный лифт для стендап-комиков, работающих в самом откровенном комедийном жанре.

«Открытый микрофон» — это не просто шоу талантов, а способ найти новых героев в юморе. Победитель сезона становится новым постоянным участником шоу Stand Up на телеканале ТНТ.

Монологи стендап-комиков в «Открытом микрофоне» почти всегда основаны на реальной жизни и переживаниях. В этом шоу нет запретных тем — только правда, только юмор, только стендап.

«Я из деревни, и то что я пошел работать в тюрьму, а не сел туда — это большая удача».

«Большинство моих детей родились в феврале, просто я очень люблю майские праздники».

«По часовому поясу Казахстан впереди Америки на 11 часов, и я горжусь этим. Америка — центр мировой экономики, зато в Казахстане уже четверг».

Пару месяцев назад завершился первый сезон, победителем которого стала 46-летняя актриса Елена Новикова. Уже сейчас она выступает на одной сцене с лучшими стендап-комиками страны и является основным участником шоу Stand Up. После очень успешного первого сезона стало очевидно, что вокруг такое огромное количество талантливых комиков, что откладывать старт нового сезона еще на год бессмысленно. Надо показывать всех, и чем раньше это произойдет — тем актуальнее и точнее будут их монологи.

Как и в прошлом году, состав участников не ограничится только Россией. В борьбе за главный приз будут участвовать представители Франции, Италии и даже Замбии. На сцену «Открытого микрофона» выйдут люди самых разных профессий: от монтажника до актрисы кино для взрослых. Самому старшему комику — 46 лет, а самому младшему едва исполнилось 16 лет.

Готовить стендап-комиков, как и в прошлом сезоне, будут наставники команд из числа комиков Stand Up: Руслан Белый, Юлия Ахмедова, Тимур Каргинов и Слава Комиссаренко. Каждый из них наберет в свою команду 8 участников и поведет их к победе. Также наставники будут выполнять роли членов жюри «Открытого микрофона». Вести шоу будет обаятельный и циничный Андрей Бебуришвили.

Андрей Бебуришвили, ведущий шоу «Открытый микрофон» на ТНТ

Как вы выстраиваете общение с участниками второго сезона? Кто вы для них — друг, помощник, суровый папа?

Я стараюсь держать дистанцию, однако если кому-то из них нужна помощь, я не отказываю. Я не люблю эмоционально привязываться.

Наверное, говорить о каких-то глобальных изменениях в российском стендапе пока рано, но, возможно, вы наблюдаете некий прогресс по тем участникам, которые пришли на второй сезон? Как появление шоу «Открытый микрофон» отразилось на индустрии стендапа?

Прогресс есть. С каждым годом стендап в России становится все смелее и честнее, и это не может не радовать. Я советую всем, кто сейчас это читает, ловить этих молодых комиков на стендап-вечеринках в Москве и слушать их живьем.

Что вам нравится в роли ведущего «Открытого микрофона»? А чего вы терпеть не можете?

Мне нравится импровизировать, принимать участие в обсуждении, поддерживать зрителей в тонусе во время перерыва и разогревать их перед началом съемок – все это меня безмерно радует! А терпеть я не могу наглость и плохие манеры у людей. Такие к нам тоже приходят, но мы их быстро приводим в чувство.

Чем второй сезон будет интересен зрителю?

Новые персонажи, новые шутки, новые костюмы ведущего (песочного больше не будет), новый парфюм ведущего, новый ценник ведущего. Он будет кардинально другим, а лучше или хуже — это уже вкусовщина, и решать не мне. Но мне нравится.

За кого из наставников вы будете болеть?

За Мигеля, у него все получится. Не хочу раскрывать вам все карты, но у меня есть две любимые команды. Увидите на этапе концертов!

Где вы находитесь, пока участники рассказывают свои монологи? Что там делаете?

Я сижу сбоку сцены и наслаждаюсь. У меня есть там барный стул, стол под микрофон, пара гримеров, которые периодически рисуют мне лицо, а на столе лежит книга «Как вести шоу и оставаться незамеченным». На третий сезон попрошу себе аквариум под ноги с рыбками, которые съедают старую кожу.

Чем вы лучше наставников?

Я знаю, что они не будут читать это интервью, поскольку оно будет опубликовано не в печатном издании, но все равно язык не поворачивается сказать правду... Я моложе и скромнее. Обожаю интервью, никогда не знаешь какой ответ правильный!

Вы сами покупаете себе одежду для шоу? А микрофон?

Некоторую сам. Странный вопрос. Давайте его смачно проигнорируем.

Правда, что пока камера направлена на выступающего комика, Руслан Белый закидывает ноги на стол?

Только не на свой. Левую ногу он закидывает на Славин, правую — на Юлин. Так и живем.

У вас была переаттестация перед вторым сезоном на должность ведущего? Как она проходила? Кто ее проводил?

Увы, нет. По слухам, ведущий почти идеальный и незаменимый.

Зачем людям смотреть шоу «Открытый микрофон»?

Потому что это прекрасное шоу для любителей стендап-комедии в нашей стране, а также отправная точка для талантливых людей, дающая им шанс для самореализации. «Открытый микрофон» — это смешной, свежий и честный проект. Кажется, пора просить надбавку за такие речевые оборотики…

Слава Комиссаренко, наставник шоу «Открытый микрофон» на ТНТ

В прошлом сезоне вы впервые попробовали себя в роли наставника. Какие выводы сделали из работы с командой? Что получалось, а что нет? Выработалась ли у вас какая-то стратегия в работе с начинающими комиками?

Стендап — это индивидуальный жанр, и не существует учебника или методички, по которому ты можешь научить других хорошо выступать. Поэтому в работе с комиками я придерживаюсь индивидуального подхода. Все люди разные и работать привыкли тоже по-разному. Кого-то критика стимулирует, а с кем-то, наоборот, нужно быть аккуратнее, чтобы человек не начал сомневаться в себе.

Я с удовольствием пишу с ребятами, обсуждаю их материал, что-то советую по расстановке, но при этом всегда добавляю, что они имеют полное право в конечном итоге сделать все так, как хотят. Я рад, когда мое дополнение в шутке у комика сработала, но еще больше я рад, когда вижу, что комик сильнее поверил в себя, в свои силы и свою способность сделать все круто и здорово.

Как вы будете набирать комиков в свою команду? На что будете обращать внимание? Изменится ли ваш подход в сравнении с первым сезоном?

За четыре минуты выступления сложно понять, что именно за человек сейчас перед тобой, но почувствовать, на одной вы с ним волне или нет, можно. Если вы похожим образом смотрите на мир, то вероятность того, что вы сработаетесь намного выше. В первом сезоне я не разочаровался ни в одном из тех, кого выбрал в свою команду, кое с кем из ребят мы общаемся не только по работе.

Наверное, говорить о каких-то глобальных изменениях в российском стендапе пока рано, но, возможно, вы наблюдаете некий прогресс по тем участникам, которые пришли на второй сезон? Как появление шоу «Открытый микрофон» отразилось на индустрии стендапа?

Шоу Stand Up на ТНТ могло показать зрителю максимум одного нового комика в передаче, шоу «Открытый микрофон» на 100 % состоит из новых комиков. «Открытый микрофон» — это площадка, где любой может заявить о себе, получить эфиры на одном из крупнейших развлекательны телеканалов, начать гастролировать и «вариться» в среде таких же молодых и талантливых ребят. И я очень рад, что таких стендап-комиков становится все больше и больше.

Юлия Ахмедова, наставник шоу «Открытый микрофон»

В прошлом сезоне вы впервые попробовали себя в роли наставника. Какие выводы сделали из работы с командой? Что получалось, а что нет? Выработалась ли у вас какая-то стратегия в работе с начинающими комиками?

Быть наставником очень сложно и ответственно. Но главный принцип, который я взяла на вооружение — не навреди.

Как вы будете набирать комиков в свою команду? На что будете обращать внимание? Изменится ли ваш подход в сравнении с первым сезоном?

У меня нет какого-то особенного подхода к выбору комиков в свою команду. Я выбираю так, как чувствую.

Как появление шоу «Открытый микрофон» отразилось на индустрии стендапа?

Благодаря этому шоу появились «новые рабочие места», и это большой плюс.

Руслан Белый, наставник шоу «Открытый микрофон»

В прошлом сезоне вы впервые попробовали себя в роли наставника. Какие выводы сделали из работы с командой? Что получалось, а что нет? Выработалась ли у вас какая-то стратегия в работе с начинающими комиками?

Выводы очень просты — побеждает сильнейший. Тот, кто много и упорно работает. Моя стратегия остается неизменной — не мешать. Я не могу научить шутить, но могу поделиться личным опытом. А комик уже сам решает, слушать меня или нет.

Как вы будете набирать комиков в свою команду? На что будете обращать внимание? Изменится ли ваш подход в сравнении с первым сезоном?

Безусловно, каждый из наставников хочет к себе в команду самых сильных комиков. Но это вряд ли получится. Поэтому я буду брать в команду тех, кто был лучше на отборочном этапе, тех, кто не только был смешной, но и интересный, в котором есть что-то новое.

Как появление шоу «Открытый микрофон» отразилось на индустрии стендапа?

То, что это шоу существует, очень здорово. Молодые комики могут видеть, что попасть на телеэкран возможно. Надо всего лишь очень много работать.

Тимур Каргинов, наставник шоу «Открытый микрофон»:

В прошлом сезоне вы впервые попробовали себя в роли наставника. Какие выводы сделали из работы с командой? Что получалось, а что нет? Выработалась ли у вас какая-то стратегия в работе с начинающими комиками?

Хочу сказать большое спасибо создателям шоу, за этот незабываемый опыт. Было интересно. Первый сезон был конструктивным, финал был особенным. Я познакомился с очень творческими людьми. Но выводов я ни каких не сделал. Каждый комик индивидуален, у каждого свой взгляд, и некорректно их оценивать в рамках «Моя команда». Поэтому я иногда забывал, что у меня есть команда, но я никогда не забывал о том, что есть просто комики. У меня не было никаких особенных стратегий. Главное — смешно выступить в итоге.

Как вы будете набирать комиков в свою команду? На что будете обращать внимание? Изменится ли ваш подход в сравнении с первым сезоном?

Подход не изменится. Набирать буду по своим ощущениям.

Что вам нравится в роли наставника «Открытого микрофона»? А чего вы терпеть не можете?

Больше всего в шоу «Открытый микрофон» мне не нравится оценивать творчество. Мне очень тяжело говорить комику, что не так в его выступлении. Получается, я смотрю выступление, и вместо того чтобы просто им наслаждаться, в голове формулирую оценку, которую нужно после выступления обязательно озвучить комику и зрителям. Я не могу до конца расслабиться.

Наверное, говорить о каких-то глобальных изменениях в российском стендапе пока рано, но, возможно, вы наблюдаете некий прогресс по тем участникам, которые пришли на второй сезон? Как появление шоу «Открытый микрофон» отразилось на индустрии стендапа?

Не могу рассуждать о такой субъективной теме как прогресс, ведь всегда кто-то более смешной, а кто-то менее. Но свою роль в развитии культуры стендапа «Открытый микрофон», как масштабный проект, конечно, сыграл.

«Открытый микрофон» новый сезон

С 18 августа в 22.00 на ТНТ