Сбитый в Вынгапуровском пешеход госпитализирован в больницу Ноябрьска

Пострадавший под колесами внедорожника 22-летний житель микрорайона Вынгапуровский проходит лечение в стационаре ЦГБ Ноябрьска. Сюда он был доставлен на карете скорой помощи.

ДТП произошло вечером, 9 августа, в микрорайоне Вынгапуровский. Водитель Нивы «Шевроле» сбил пешехода, который переходил дорогу по нерегулируемой «зебре». По факту ДТП полицейскими начато административное расследование.

Фото ОГИБДД по г. Ноябрьску.