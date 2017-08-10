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Сбитый в Вынгапуровском пешеход госпитализирован в больницу Ноябрьска

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Сбитый в Вынгапуровском пешеход госпитализирован в больницу Ноябрьска

Пострадавший под колесами внедорожника 22-летний житель микрорайона Вынгапуровский проходит лечение в стационаре ЦГБ Ноябрьска. Сюда он был доставлен на карете скорой помощи.
ДТП произошло вечером, 9 августа, в микрорайоне Вынгапуровский. Водитель Нивы «Шевроле» сбил пешехода, который переходил дорогу по нерегулируемой «зебре». По факту ДТП полицейскими начато административное расследование.

 Фото ОГИБДД по г. Ноябрьску.

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