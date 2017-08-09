Несовершеннолетняя наркосбытчица из Ноябрьска предстанет перед судом

В Ноябрьске следователями завершено производство по уголовному делу в отношении 16-летней горожанки. Девушку обвиняют в торговле наркотиками, за месяц ей удалось сбыть полтора грамма запрещенного вещества.

«Работала» несовершеннолетняя нарколеди по интернету, а «синтетику» покупателям передавала через тайники-закладки.

«Собранных в ходе расследования доказательств оказалось достаточно для предъявления обвинения. Сама обвиняемая вину признала полностью и пояснила, что основным мотивом, подтолкнувшим ее к преступной деятельности, было желание заработать деньги», – рассказал «Ноябрьск 24» следователь-криминалист Владимир Чупахин.

Сейчас дело передано в суд для рассмотрения. Санкции статьи, по которой девушке предъявлено обвинение, предусматривают от десяти до двадцати лет лишения свободы.