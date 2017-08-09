На Ямале готовятся снять режим ЧС

Сегодня в Салехарде состоится заседание окружной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. На повестке дня вопрос об отмене в регионе режима ЧС, сообщается на сайте окружного департамента гражданской защиты и пожарной безопасности. Заседание назначено на половину шестого вечера.

Напомним, чрезвычайные меры в регионе ввели 23 июля, когда обстановка в лесах региона сильно обострилась. На сегодня действующих пожаров нет, все возгорания ликвидированы.