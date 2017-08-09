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В сентябре за парты сядут почти полторы тысячи первоклашек

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В сентябре за парты сядут почти полторы тысячи первоклашек

Городской департамент образования принял уже 1400 заявлений от родителей, чьи дети в этом году впервые сядут за парты. Окончательно первые классы в школах сформируют к концу августа. Всего их будет пятьдесят три.
По шесть первых классов соберут в двух городских школах – в 12-ой и 13-ой. Такой наплыв будущих учеников именно здесь в Департаменте образования объясняют заселением 8 микрорайона.
Меньше всего первоклашек отправят в 10-ю, 14-ю школы и в школу микрорайона Вынгапуровский. Традиционно приемная кампания в первые классы начинается еще в феврале – именно тогда большинство родителей подают заявления.

Фото из архива редакции.

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