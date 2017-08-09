На Ленина иномарка протаранила ограждение и вылетела на тротуар

В Ноябрьске иномарка протаранила ограждение и вылетела на тротуар. Авария произошла вечером, 8 августа, на улице Ленина. 22-летний водитель BMW не справился с управлением на скользкой дороге. Иномарка снесла ограждение и оказалась на тротуаре.

Как рассказали «Ноябрьск 24» в городском отделе ГИБДД, водитель иномарки не пострадал, а вот машина получила серьезные механические повреждения – осталась без бампера, у нее вырваны два колеса. По факту ДТП начато административное расследование.

«Установлено, что водитель автомобиля не учел скорость движения, и его занесло на мокром асфальте. Мы просим водителей проявить особую внимательность, погодные условия сейчас ухудшились, в темное время суток видимость на дорогах недостаточная. Автовладельцам не стоит пренебрегать правилами дорожного движения, необходимо соблюдать дистанцию и быть особенно внимательными при подъезде к пешеходным переходам и в жилых зонах», – отмечают в ведомстве.