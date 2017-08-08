На Ямале нет действующих лесных пожаров

По данным окружного департамента гражданской защиты, на Ямале сегодня, 8 августа, нет действующих лесных пожаров. Все возгорания ликвидированы. При этом, режим ЧС в регионе пока снимать не планируют. Особые меры отменят только после полной нормализации обстановки, сообщает пресс-служба окружного правительства.

Авиация продолжает патрулирование. Режим «повышенной готовности» объявлен в Салехарде, Лабытнанги, Надымском, Приуральском и Красноселькупском районах.

Всего же, с момента ухудшения обстановки в лесах региона, полностью ликвидировано 330 лесных пожаров на общей площади свыше 227 тысяч гектаров.

Если верить прогнозу, то в этом сезоне лесных пожаров на Ямале уже не будет. Синоптики обещают, что август будет холодным.